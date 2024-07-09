Справа не тільки в руйнуваннях: з "Охматдиту" евакуювали дітей та персонал (відео)

Деякі пацієнти потребують щохвилинного лікування

З київської дитячої лікарні "Охматдит", яку обстріляла Росія, евакуювали хворих та персонал. Таке рішення прийняли через нестачу води та електроенергії.

Про це повідомив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Олександр Лисиця в етері "Київ24". За його словами, наслідки та масштаби пошкоджень від російської ракети значні.

"Наші деякі пацієнти потребують щохвилинного та щогодинного лікування. Ми не можемо дозволити припинити лікування на день-два і спокійно зайнятися евакуацією.", — каже завідувач.

Тому одразу після удару та оцінки стану приміщень, окрім безпосередніх руйнувань, було виявлено відсутність нормального водопостачання та електроенергії.

"Ми прийняли рішення евакуюватись. Всі колеги нас підтримали. Наші пацієнти разом з персоналом переїхали до медцентру на Петра Запорожця", — додає Лисиця.

За словами завідувача, вже о 21:00 8 липня відділення запрацювало у штатному режимі, але в іншому закладі.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді там знаходились приблизно 600 пацієнтів і стільки ж людей, серед яких значна частина — персонал. Також під час удару у лікарні проходило дві операції. Наразі вже відомо про понад 50 поранених. Більшість із них — лікарі.

Станом на 8 ранку 9 липня, внаслідок ворожої атаки по Києву загинули 27 людей, серед них 4 дитини. Ще 117 людей постраждали, 7 людей врятовано.

Також "Телеграф" показав, як зараз виглядає атакований російською ракетою "Охматдит".