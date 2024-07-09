Удар по больнице "Охматдет" в Киеве: Кличко рассказал, где сейчас дети и в каком они состоянии

Пятеро человек в тяжелом состоянии

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля в Киеве, 94 ребенка были перевезены в другие медицинские учреждения. Из них 8 детей получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. По состоянию на утро 9 июля в стационарах киевских больниц находятся 57 взрослых, пострадавших в результате обстрела. Из них в тяжелом состоянии 5 человек.

По данным судебно-медицинской экспертизы, в результате российской атаки в столице погибли 26 человек, из них 3 ребенка.

Отметим, из киевской детской больницы "Охматдет", которую обстреляла Россия, эвакуировали больных и персонал. Такое решение приняли из — за нехватки воды и электроэнергии.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне совершили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы, в том числе под удар попала детская больница "Охматдет".

На месте ракетного удара

Как сообщает ГСЧС, спасатели всю ночь разбирали завалы в Шевченковском районе и обнаружили тело еще одного погибшего мальчика.

Аварийно-спасательные работы

Также во время разбора завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева, потерпевшей значительные разрушения во время вражеских обстрелов, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека. Речь идет о доме по улице Сальского.

Ранее "Телеграф" писал, что возле больницы "Охматдет" оставили отравленную воду. Пившие ее полицейские и волонтеры получили химическое отравление.