Вооруженные силы Украины в ночь на 29 сентября поразили в Брянской области российский завод "Электродеталь", работающий на обеспечение российской оккупационной армии. На заводе в результате удара возник сильный пожар. Российская противовоздушная оборона не смогла отразить атаку.

Об этом сообщили украинские и российские мониторинговые каналы. Отмечается, что ночью в городе Карачев Брянской области прогремели взрывы, россияне заявили, что по заводу якобы нанесли ракетный удар. Однако украинские источники говорят, что, скорее всего, это все же были ударные дроны.

Отмечается, что ОАО "Карачевский завод "Электродеталь"" входит в российский концерн "Радиоэлектронные технологии". Этот концерн работает на обеспечение российской оккупационной армии техникой и приборами. В частности, "Электродеталь" производит средства радиоэлектронной борьбы, измерительные приборы, электронные соединители и кабельную продукцию.

Украина продолжает успешно передавать "огненные поздравления" в Россию, а точнее — на нефтебазы, НПЗ и другие стратегические объекты. Среди последних ударов – Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани, где вспыхнул пожар в ночь на 26 сентября. В атаках ВСУ помогают отечественные дроны, способные преодолевать рекордное расстояние более 1500 км и поражать 80% целей, в частности, "Ниндзя" и "Февраль".

