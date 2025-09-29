ЗСУ вразили важливий російський завод в Брянській області: спалахнула пожежа (фото, відео)

ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь"" входить до російського концерну "Радіоелектронні технології"

Збройні сили України в ніч на 29 вересня уразили в Брянській області російський завод "Електродеталь", який працює на забезпечення російської окупаційної армії. На заводі внаслідок удару виникла сильна пожежа. Російська протиповітряна оборона не змогла відбити атаку.

Про це повідомили українські та російські моніторингові канали. Зазначається, що вночі в місті Карачев Брянської області пролунали вибухи, росіяни заявили, що по заводу нібито завдали ракетного удару. Проте українські джерела кажуть, що скоріше за все, це все ж були ударні дрони.

Зазначається, що ВАТ "Карачевський завод "Електродеталь"" входить до російського концерну "Радіоелектронні технології". Цей концерн працює на забезпечення російської окупаційної армії технікою та приладами. Зокрема "Електродеталь" виробляє засоби радіоелектронної боротьби, вимірювальні прилади, електронні з'єднувачі та кабельну продукцію.

Україна продовжує успішно передавати "вогняні вітання" в Росію, а точніше — на нафтобази, НПЗ та інші стратегічні об'єкти. Серед останніх ударів — Афіпський нафтопереробний завод на Кубані, де спалахнула пожежа в ніч на 26 вересня. В атаках ЗСУ допомагають вітчизняні дрони, які здатні долати рекордну відстань понад 1500 км і вражати 80% цілей, зокрема, "Ніндзя" і "Лютий".

