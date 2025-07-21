Укр

Око за око: в Ростовской области России дроны разнесли важную железнодорожную станцию (фото, видео)

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Уничтоженная станция Каменоломные Новость обновлена 21 июля 2025, 02:51
Уничтоженная станция Каменоломные. Фото telegram.org

Часть ракет российской противовоздушной обороны попадала на жилые дома

Пока российские оккупанты пытаются устроить новую ракетную атаку на Украину, украинские ударные беспилотники прибыли с визитом в Россию. В рамках возмездия за российские атаки против украинских вокзалов уничтожен важный железнодорожный узел Каменоломни в Ростовской области РФ.

Об этом сообщили мониторинговые украинские каналы. Российские каналы опубликовали много видео пожаров и разрушений на территории российской железнодорожной станции. Отмечается, что на станции очень много попаданий.

Местные жители сообщали, что было слышно очень много взрывов, большинство из них из-за прилетов. Часть ракет российской противовоздушной обороны попадала на жилые дома в населенных пунктах вблизи Каменоломней. Официальные власти пока не комментировали результаты удара.

Последствия удара по станции Каменоломни
Последствия удара по станции Каменоломни
Взрывы в Ростовской области 21 июля
Последствия удара по станции Каменоломни
Взрывы в Ростовской области 21 июля
Последствия удара по станции Каменоломни
Взрывы в Ростовской области 21 июля
Последствия удара по станции Каменоломни

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 17 июля активно били по российским объектам военной промышленности. Взрывы были зафиксированы в Подмосковье, Москве, Тульской области, Белгороде и Воронеже, были попадания и последствия.

В частности, Москву 17 июля по данным мэра российской столицы Сергея Собянина, атаковали три беспилотника. Все три дроны якобы сбила российская противовоздушная оборона. Взрывы слышали в Зеленограде, в Солнечногорске, а в н/п Алабушево в результате прилета исчез свет.

Напомним, что Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), которое работает на российскую оккупационную армию, и уже было атаковано в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.

Теги:
#Россия #Война #Взрывы #Ростовская область