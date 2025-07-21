Око за око: в Ростовской области России дроны разнесли важную железнодорожную станцию (фото, видео)

Часть ракет российской противовоздушной обороны попадала на жилые дома

Пока российские оккупанты пытаются устроить новую ракетную атаку на Украину, украинские ударные беспилотники прибыли с визитом в Россию. В рамках возмездия за российские атаки против украинских вокзалов уничтожен важный железнодорожный узел Каменоломни в Ростовской области РФ.

Об этом сообщили мониторинговые украинские каналы. Российские каналы опубликовали много видео пожаров и разрушений на территории российской железнодорожной станции. Отмечается, что на станции очень много попаданий.

Местные жители сообщали, что было слышно очень много взрывов, большинство из них из-за прилетов. Часть ракет российской противовоздушной обороны попадала на жилые дома в населенных пунктах вблизи Каменоломней. Официальные власти пока не комментировали результаты удара.

Последствия удара по станции Каменоломни

Последствия удара по станции Каменоломни

Последствия удара по станции Каменоломни

Последствия удара по станции Каменоломни

Последствия удара по станции Каменоломни

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 17 июля активно били по российским объектам военной промышленности. Взрывы были зафиксированы в Подмосковье, Москве, Тульской области, Белгороде и Воронеже, были попадания и последствия.

В частности, Москву 17 июля по данным мэра российской столицы Сергея Собянина, атаковали три беспилотника. Все три дроны якобы сбила российская противовоздушная оборона. Взрывы слышали в Зеленограде, в Солнечногорске, а в н/п Алабушево в результате прилета исчез свет.

Напомним, что Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), которое работает на российскую оккупационную армию, и уже было атаковано в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.