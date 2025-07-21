Око за око: в Ростовській області Росії дрони рознесли важливу залізничну станцію (фото, відео)
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Частина ракет російської протиповітряної оборони попадала на житлові будинки
Поки російські окупанти намагаються влаштувати нову ракетну атаку на Україну, українські ударні безпілотники завітали до Росії. В рамках відплати за російські атаки проти українських вокзалів знищено важливий залізничний вузол Каменоломні у Ростовській області РФ.
Про це повідомили моніторингові українські канали. Російські канали опублікували багато відео з пожежами та руйнуваннями на території російської залізничної станції. Зазначається, що на станції дуже багато влучань.
Місцеві мешканці повідомляли, що було чутно дуже багато вибухів, більшість з них — через прильоти. Частина ракет російської протиповітряної оборони попадала на житлові будинки у населених пунктах поблизу Каменоломень. Офіційна влада поки що не коментувала результати удару.
Нагадаємо, що українські безпілотники в ніч на 17 липня активно били по російських об'єктах військової промисловості. Вибухи було зафіксовано у Підмосков'ї, Москві, Тульській області, Бєлгороді та Воронежі, припускається, що є влучання та наслідки.
Зокрема Москву 17 липня за даними мера російської столиці Сергія Собяніна, атакували три безпілотники. Усі три дрони нібито збила російська протиповітряна оборона. Вибухи чули в Зеленограді, у Солнєчногорську, а в н/п Алабушево внаслідок прильоту зникло світло.
Нагадаємо, що місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.