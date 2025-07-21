Око за око: в Ростовській області Росії дрони рознесли важливу залізничну станцію (фото, відео)

Частина ракет російської протиповітряної оборони попадала на житлові будинки

Поки російські окупанти намагаються влаштувати нову ракетну атаку на Україну, українські ударні безпілотники завітали до Росії. В рамках відплати за російські атаки проти українських вокзалів знищено важливий залізничний вузол Каменоломні у Ростовській області РФ.

Про це повідомили моніторингові українські канали. Російські канали опублікували багато відео з пожежами та руйнуваннями на території російської залізничної станції. Зазначається, що на станції дуже багато влучань.

Місцеві мешканці повідомляли, що було чутно дуже багато вибухів, більшість з них — через прильоти. Частина ракет російської протиповітряної оборони попадала на житлові будинки у населених пунктах поблизу Каменоломень. Офіційна влада поки що не коментувала результати удару.

Наслідки удару по станції Каменоломні

Наслідки удару по станції Каменоломні

Наслідки удару по станції Каменоломні

Наслідки удару по станції Каменоломні

Наслідки удару по станції Каменоломні

Нагадаємо, що українські безпілотники в ніч на 17 липня активно били по російських об'єктах військової промисловості. Вибухи було зафіксовано у Підмосков'ї, Москві, Тульській області, Бєлгороді та Воронежі, припускається, що є влучання та наслідки.

Зокрема Москву 17 липня за даними мера російської столиці Сергія Собяніна, атакували три безпілотники. Усі три дрони нібито збила російська протиповітряна оборона. Вибухи чули в Зеленограді, у Солнєчногорську, а в н/п Алабушево внаслідок прильоту зникло світло.

Нагадаємо, що місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.