Город в трауре. В Запорожье похоронили семью Маленков, которых убил "Шахед" (фото)

В живых осталась только старшая дочь, которая живет отдельно

В Запорожье провели в последний путь семью Маленков, погибшую после попадания российского дрона-камикадзе в их дом. Проститься с 38-летней Ольгой, 41-летним Романом и 17-летней Ульяной-Христиной пришли родные, друзья, соседи и представители мотосообщества города.

Семью похоронили на кладбище в Шевченковском районе города. Соответствующие фото опубликовал "Укринформ". Трагедия произошла 21 марта, когда российские войска атаковали город беспилотниками. Один из "Шахедов" попал в жилой дом, разрушив его полностью. Удар унес жизни супругов и их младшей дочери. Старшая дочь, Виктория, не была дома в момент атаки, потому что живет отдельно. Она планировала навестить родителей в тот вечер, но задержалась на работе.

"Я хотела приехать в пятницу к родителям, но сильно устала на работе и решила отдохнуть. Мне позвонил крестный, когда началась атака "Шахедами", спросил, дома ли я. Затем через 10 минут он набрал снова и сказал, что прилетело в дом родителей", — рассказала Виктория.

Медики боролись за жизнь Ольги около 10 часов, но спасти ее не удалось. Женщина занималась торговлей овощами и фруктами, а ее муж работал строителем. В частном секторе, в котором они жили, Роман помогал многим соседям с ремонтом.

Ульяна-Кристина училась, работала курьером и увлекалась мотоциклами. Она имела водительские права и уже год была участницей мотосообщества Запорожья. Друзья упоминают ее как энергичную и активную девушку.

"Наше маленькое солнышко… Она очень активна по своему возрасту, очень молодой байкер и постоянно всех спрашивала: а когда мы поедем кататься… Мы ее очень полюбили. Русаки унесли жизни у девушки, у которой только все начиналось", — сказала байкерка Алена "Мама Анархия".

У Уляны было мотоимя "Бантик". Ее байк получил повреждение при взрыве, но два шлема уцелели. Сестра Виктория планирует отремонтировать мотоцикл, получить водительские права и продолжить дело сестры.

"Я не представляю, что они чувствовали в этот момент, какой звук слышали, о чем они думали. Мне тяжело засыпать. Днем я еще держусь, потому что занимаюсь какими-то делами, а ночью не могу. Уляша мне и сестра, и подружка была. Мы делились всем, что у нас было", — поделилась Виктория.

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