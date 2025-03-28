Місто у жалобі. У Запоріжжі поховали родину Маленків, яких вбив "Шахед" (фото)

Живою залишилась лише старша дочка, яка живе окремо

У Запоріжжі провели в останню путь родину Маленків, яка загинула після влучання російського дрона-камікадзе у їхній будинок. Попрощатися з 38-річною Ольгою, 41-річним Романом та 17-річною Уляною-Христиною прийшли рідні, друзі, сусіди та представники мотоспільноти міста.

Родину поховали на кладовищі у Шевченківському районі міста. Відповідні фото опублікував "Укрінформ". Трагедія сталася 21 березня, коли російські війська атакували місто безпілотниками. Один із "Шахедів" влучив у житловий будинок, зруйнувавши його повністю. Удар забрав життя подружжя та їхньої молодшої доньки. Старша донька, Вікторія, не була вдома в момент атаки, бо живе окремо. Вона планувала відвідати батьків того вечора, але затрималася на роботі.

"Я хотіла приїхати в п'ятницю до батьків, але сильно втомилася на роботі і вирішила відпочити. Мені подзвонив хрещений, коли почалася атака "Шахедами", спитав, чи я вдома. Потім через 10 хвилин він набрав знову і сказав, що прилетіло в дім батьків", — розповіла Вікторія.

Медики боролися за життя Ольги майже 10 годин, але врятувати її не вдалося. Жінка займалася торгівлею овочами та фруктами, а її чоловік працював будівельником. У приватному секторі, де вони жили, Роман допомагав багатьом сусідам із ремонтом.

Уляна-Христина навчалася, працювала кур'єром і захоплювалася мотоциклами. Вона мала водійські права та вже рік була учасницею мотоспільноти Запоріжжя. Друзі згадують її як енергійну та активну дівчину.

"Наше маленьке сонечко… Вона дуже активна як на свій вік, дуже молодий байкер і постійно всіх питала: а коли ми поїдемо кататися… Ми її дуже полюбили. Русаки забрали життя у дівчини, в якої тільки все починалося", — сказала байкерка Альона "Мама Анархія".

Уляна мала мотоім'я "Бантик". Її байк отримав пошкодження під час вибуху, але два шоломи вціліли. Сестра Вікторія планує відремонтувати мотоцикл, отримати водійські права та продовжити справу сестри.

"Я не уявляю, що вони відчували в цей момент, який звук чули, про що вони думали. Мені тяжко засинати. Вдень я ще тримаюсь, бо займаюсь якимись справами, а вночі не можу. Уляша мені і сестра, і подружка була. Ми ділилися всім, що у нас було", — поділилася Вікторія.

Раніше "Телеграф" також писав, що ціла родина потрапила під удар в Одесі — будинок у руїнах, а ті, хто вижили, у лікарні.