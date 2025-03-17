Пакеты с конечностями, кладбища и крематории: как в Украине утилизируют ампутированные руки и ноги тяжелых "300-х" (фото)

В Украине за время полномасштабного вторжения провели около 100 тысяч ампутаций

"Есть протокол. Ампутированную конечность просто кладут в пакет, и она едет вместе с раненым в госпиталь", — рассказала недавно доброволец ПДМГ Наталья Мелещук . Ее слова заставили задуматься: что на самом деле происходит с биологическими отходами, которые оставляют после себя боевые действия? Особенно учитывая, что в Украине за время полномасштабного вторжения провели около 100 тысяч ампутаций.

Оказывается, система утилизации работает далеко не безупречно. В Украине функционируют только три крематория – в Киеве, Одессе и Харькове. Для сравнения, в Польше, которая не находитсяв состоянии войны, их около 65. В некоторых регионах Украины ампутированные конечности хоронят в специальных секторах кладбищ, хотя на практике этот процесс нередко выглядит хаотично.

Биоотходы: как утилизируют части тел военных?

В Украине ампутированные части тела классифицируют как медицинские отходы класса "Б" или "Г" — опасные для здоровья, поэтому их утилизация происходит в строго контролируемых условиях.

Самый распространенный метод – инсинерация (сжигание) в высокотемпературных печах. Если это невозможно, биоотходы захоранивают на специализированных полигонах. Иногда материал используется для исследований или обучения (с письменного согласия пациента или родственников).

Ампутации в Украине достигли масштабов Первой мировой войны

Около 100 тысяч ампутаций — невиданное количество в недавних вооруженных конфликтах на Западе. По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ. – Ред.), только в течение 2022—2024 годов в Украине провели 93 566 ампутаций.

Фото: Армия Информ, Olga Soshenko

Протезист MCOP Protesis из США Джеймс Вандерси в сюжете для "Голоса Америки" подчеркивает: количество людей с ампутациями в Украине почти в десять раз выше, чем ему приходилось наблюдать во время военных конфликтов в Ираке и Афганистане. 45% ампутаций в Украине – это верхние конечности. К сожалению, такие конечности невозможно пришить назад из-за рваных ран, а также из-за угрозы инфицирования.

Конечность кладут в пакет и эвакуируют вместе с "300-м"

Боевые медики, медики эвакуаций часто сталкиваются с очень сложными ситуациями, когда раненому отрывает часть тела и ее невозможно эвакуировать вместе с бойцом.

Стабпункт, Донецкая область. Фото: Olga Soshenko

— Обычно ампутированная конечность едет вместе с раненым в пакете в госпиталь, — рассказывает боевой медик 157-й ОМБр Юлия "Куба" . — Условно, боец подорвался на мине, в большинстве случаев это низкая ампутация — где-то в районе стопы или голени. И чаще всего от стопы просто ничего не осталось. Всё зависит от обстоятельств. Если раненого долго тащили с позиции, ногу могли оставить на месте взрыва. Потому что тащить бойца под взрывами очень трудно: бронежилет, шлем, оружие. Представьте, как тяжело эвакуировать человека под обстрелами. И никто не будет рисковать жизнью, чтобы отдельно забрать оторванную конечность.

ДНК-следы: почему ампутированные конечности не оставляют на поле боя?

Штурмовик, боевой медик 47-й ОМБр Елена "Рыж" поделилась с "Телеграфом" реальными историями о судьбе ампутированных конечностей после того, как раненого эвакуировали.

Стабпункт. Фото: Укринформ

– Однажды я ампутировала парню раненую руку, закопала, а потом пришел приказ откопать и эвакуировать ее с другим погибшим. У меня даже видео есть — как эта рука была в яме. Я ее достала, положила в пакет. Поначалу не поняла, зачем это. Но потом, когда начала узнавать, все стало ясно. Это делают, чтобы не оставлять ДНК-следов. Потому что, например, если мы когда-то вернемся на территорию ведения боевых действий и найдется какая-то конечность, придется делать ДНК-экспертизу. А человек может быть жив — просто без этой части тела.

Также недавно эвакуировали бойца – ему оторвало стопу. Пальцы были полностью раздроблены. И я своими глазами видела, как врачи это все отрезали, упаковывали в пакет и отправляли вместе с раненым в больницу. На стабилизационных пунктах конечности не утилизируют — это делают в больницах. Иногда даже не успеваешь это осмыслить, просто действуешь по обстоятельствам, — рассказывает "Рыж".

Президент Владимир Зеленский вручает орден боевому медику Елене "Рыж". Фото из личного архива

Реимплантация: "Правило трех пакетов"

В редких случаях, при отсутствии рваных и "грязных" ран, ампутированные конечности есть шанс спасти — их реально пришить, поэтому нужно правильно сохранить сегмент. Оптимальная температура для транспортировки – +4°C. Идеально — специальный медицинский контейнер, но если его нет, поможет простой алгоритм "Правило трех пакетов" :

Первый пакет: положите отчлененную конечность (руку, ногу, палец) в чистый полиэтиленовый пакет и герметично завяжите.

Второй пакет: поместите первый пакет во второй с чистой водой.

Третий пакет: положите эти два пакета в третий — со льдом или чем-нибудь холодным (замороженное мясо, мороженое и т.п.).

— Убеждаемся в безопасности, останавливаем кровотечение, используем "правило трех пакетов" или просто чистую ткань — и дальше включаемся мы, — говорит хирург Валерий Халдай. — Рработает бригада микрохирургов. И, в принципе, шансы, что конечность можно пришить, если все правильно сделано, есть.

В Украине случаи успешного пришивания оторванных конечностей чрезвычайно редки. Взрывные и огнестрельные ранения обычно приводят к серьезным повреждениям тканей, что делает реимплантацию технически сложной или невозможной.

Фото:Армия Информ

Останки утилизирует морг

– Останки утилизирует морг. Каждая часть тела складывают в отдельный пакет и маркируют, проводится обработка биоматериала и подготовка к утилизации, — комментирует Виталий Пичка – сосудистый хирург Национального центра хирургии и трансплантологии Шалимова (Киев).

Многие больницы и военные госпиталы имеют договоры с компаниями, которые собирают биоматериалы в герметичных контейнерах и утилизируют их инсинерацией или через больничные крематоры.

Захоронение

По медицинским и экологическим нормам ампутированные конечности могут быть захоронены в специально отведенных для этого местах. К примеру, на кладбище в Гараздже, недалеко от Луцка, есть сектор для захоронения биоотходов. Именно сюда ежемесячно привозят около тонны человеческих останков, сообщает местное издание Конкурент. Из военного госпиталя биоотходы привозят своим транспортом.

Захоронение биоотходов из больниц. Фото: Конкурент

Биоотходы из больниц. Фото: Конкурент

Захоронение производится на специальном секторе кладбища. Каждый ящик с остатками закапывают в отдельную яму, чтобы они быстрее перегнивали. Если бы крематорий выделили на биотходы, землю бы не использовали под захоронения.

"Яма Беккари"

Останки иногда захоранивают на территориях полигона твердых бытовых отходов, в так называемых ямах Беккари, или биоямах. Это специальное сооружение для быстрого и безопасного уничтожения трупов животных, а также отходов, таких как ампутированные конечности. Эти ямы обеспечивают быстрое разложение биоматериала и уничтожение патогенных микроорганизмов.

Конструкция: Яма выкапывается на глубину 9–10 метров и обкладывается влаго- и термостойкими материалами. Она оснащена герметичной крышкой с отверстиями для доступа воздуха, что способствует аэробному разложению и быстрому уничтожению биоматериала. Ограничения: В таких ямах не рекомендуется уничтожать трупы животных, погибших от сибирской язвы, из-за риска распространения инфекции.

Сжигание

Для этого используются специальные печи, где медицинские отходы, включая человеческие конечности, сжигаются при высоких температурах. Это позволяет полностью устранить биоматериал, минимизируя риски распространения инфекций и загрязнения. В Украине есть крематории для животных, где могут проводить такую процедуру, но они часто используются и для человеческого биоматериала.

Крематорий в Киеве

В Польше действует около 65 крематориев, в то время как в Украине их всего три. В Днепре планируется запуск крематория для биотходов, что будет способствовать более эффективной утилизации медицинских отходов, поскольку ближайший действующий — в Киеве. Но этого недостаточно для страны, где каждый день приносит новые потери и травмы.

Микрокрематории

Экс-глава государственного патологоанатомического центра Украины Михаил Андреев считает, что самым эффективным способом утилизации медицинских биоотходов является создание специальных микрокрематориев. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать процесс утилизации более безопасным и контролируемым. Однако в Украине очень ограниченное количество миникрематориев. Альтернативой ранее служили крематории для животных.

Военное положение: изменение правил

Новые правила утилизации: По состоянию на 2025 год, в Украине существенно изменились правила обращения с медицинскими отходами — в частности, ампутированными конечностями. Частные компании: Из-за нагрузки на государственные медучреждения к процессу утилизации привлекли частные компании. Они забирают отходы, перевозят в специальных контейнерах и уничтожают согласно новым стандартам. Среди таких – ОЛЕСТАС ЭКО, УкрЭкоПром, УтильВторПром. Они занимаются транспортировкой, утилизацией и оформлением документов.

Это очень важная и тяжелая в то же время тема. Масштаб ампутаций среди украинских военных огромен, а проблема утилизации конечностей – лишь один из многих гуманитарных кризисов, которые вызвало вооруженное вторжение РФ.