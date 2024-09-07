Врач сказал, что нужно ампутировать ногу. Я ответил: "Режьте": история маркетолога, ставшего десантником

Военный уверен, что люди многого не знают о своих возможностях

Как стать десантником и крушить оккупантов, не имея никакого военного опыта и даже не служив срочной службы в армии? Рецепт от уроженца Луганской области Дениса Скалеуха выглядит так: ярость на врага, любовь к Родине и хорошая подготовка в учебке.

В первый же день широкомасштабного вторжения мужчина пошел добровольцем в ВСУ, защищал Украину под Бахмутом, получил тяжелое ранение на Запорожском направлении, потерял конечность, однако нашел новые смыслы жизни в спорте и самосовершенствовании. Своей историей победы военный поделился с "Телеграфом".

Из маркетологов в десантники

До начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Денис Скалеух был далек от военного дела. Мужчина жил в столице и занимался маркетингом и рекламой в соцсетях.

Зимой 2022-го, когда из каждого утюга украинцев предупреждали о вероятности российского нашествия, мужчина не пренебрегал этой информацией и относился к ней серьезно.

– Я тогда верил, что это произойдет, но мне почему-то казалось, что все будет происходить именно на Донбассе, россияне же заявляли до этого о "независимости" Донбасса, — говорит Денис.

О начале "большой" войны мужчина узнал из соцсетей.

– Я проснулся в полшестого утра и начал собираться в спортзал. Зашел в новостную ленту и увидел, что началось. А потом услышал взрывы. До обеда я находился как в тумане, не понимал что происходит. До полномасштабной войны мне казалось, что если Россия нападет, она захватит все, что им нужно в очень короткие сроки. Ну, я думал, что все ограничится Донбассом. Но 24 февраля я включил новости и увидел, что наши войска там что-то отбили, там отбили, и я поверил, что мы можем противостоять врагу. И уже в обед я решил – если они напали, то нужно защищать страну, – вспоминает собеседник.

Пережив внутреннее смятение и первые шоковые часы, в тот же день Денис Скалеух записался в территориальную оборону Киева. Впрочем, непосредственно в боевых действиях мужчина не принимал участия – отсутствие военного опыта сказывалось.

Когда угроза Киевщине миновала и россиян оттеснили от столицы, терробороновец отправился в военкомат, чтобы встать на учет.

– Там я увидел, что есть ребята, которые добровольно идут в ВСУ. Поэтому я встал на учет и уже вечером принял решение идти в армию, — отмечает Денис. – Мною тогда двигала злость к врагу. Они просто варварски вторглись в нашу страну уже в открытую. Если раньше они говорили "нас там нет", то теперь они даже не прятались и меня из-за этого переполняла злость. Я понимал, что я мужчина, поэтому я должен защищать свою Родину, своих родных, близких.

Денис решил записаться не куда-нибудь, а именно в десантно-штурмовые войска.

– Потому что понял, что если я хочу идти защищать Родину полноценно, то мне нужно чему-то научиться. Я слышал, что именно в десантно-штурмовых войсках очень хорошая подготовка, поэтому меня это и побудило, – объяснил военный.

Больше месяца мужчина провел в учебке. Затем был зачислен в состав боевого батальона и продолжил подготовку уже там: стрельба, тактика, ориентировка на местности. После этого было Бахмутское направление и первое сражение.

– Адреналин, конечно, присутствовал. Там мне очень повезло: я был рядом с ребятами, с которыми начал свой путь еще с учебки. Потом мы учились уже в составе боевого батальона, очень крутое слаживание прошло, поэтому мы с самого начала друг другу очень доверяли. И это помогало меньше бояться. Я не скажу, что мы вообще ничего не боялись. Было страшно, нас и артиллерия крыла, и стрельба… Но именно адреналин и наличие рядом надежных побратимов, все это давало сил, и поэтому мы шли вперед, уверяет военный.

Шел вперед, конечно, и враг.

– Я видел разного врага. Видел и тех, которых называют чмобиками, и видел настоящих воинов, сражающихся до последнего. Если где-то говорят, что враг у нас никудышный, то это неправда. Там очень много подготовленных боевиков, - подчеркивает десантник.

"Я сказал врачу: Режьте"

Бывший маркетолог в составе ДШВ мужественно сражался до сентября 2023 года. Именно тогда, в начале осени, в районе села Вербовое на Запорожском направлении мужчина получил тяжелое ранение.

– У нас была задача поменять других военных из дружественного подразделения, штурманувших врага. Они укрепились на позициях, а мы должны были их поменять и держать оборону. Мы их поменяли, но там была очень неудачная местность: все простреливалось и окопы были очень неглубокие. Тогда командир сказал: "Ребята, ну что мы будем сидеть и ждать, пока нас раздолбают? Давайте штурманем врага и заберем их позиции, которые лучше обустроены". Мы так и сделали: штурманули их и закрепились. А потом враг отошел и нас начали крыть со всего, что только возможно: артиллерия, дроны, сбросы с дронов… Вот именно в тот момент я получил ранение. Тогда очень много ребят получили ранения, – вспоминает военный.

Вражеским снарядом Денису критически повредило ногу. Но обстрелы не прекращались, а эвакуации не было, поэтому раненному мужчине вместе с побратимами пришлось еще несколько часов оказывать вооруженное сопротивление оккупантам.

Военный отмечает, что в общей сложности с момента ранения до перевозки в стабилизационный пункт прошло долгих 10 часов – критическое время для конечности, пережатой турникетом.

– В больнице целый консилиум собрали, решая, что со мной делать. А у меня лопнули обе барабанные перепонки. Я почти ничего не слышал, но я видел взволнованные лица врачей, и около получаса они ходили вокруг меня, смотрели что-то, разговаривали между собой. Затем один из врачей ко мне подошел и сказал, что долго был наложен турникет, поэтому нужно ампутировать ногу. Я ему говорю: "Это без вариантов?" Он сказал, что без вариантов. Я говорю: "Ну, режьте". Но понимаете, пока меня эвакуировали, я уже был готов к этому. Я понимал, что, скорее всего, если долго наложен турникет, ногу надо будет ампутировать, — говорит десантник.

Придя в себя после операционного наркоза, Денис Скалеух оказался в новой реальности.

– Я очень спокойно воспринял эту новую реальность. У меня есть друг, получивший очень тяжелую травму (не на войне) и передвигающийся на колесном кресле. И я всегда с ним был, поддерживал его, и, несмотря на свою травму, он начал заниматься спортом, мы вместе с ним работали в маркетинге. И я понимал, что что бы с тобой не случилось, всегда есть возможность начать жизнь с вводными, которые есть. Потому я очень спокойно на это отреагировал. Тем более, что я выжил, а несколько побратимов в том бою, в котором меня ранило, погибли. И я понимал, что у меня всего-навсего нет конечности. Они погибли, поэтому мне нужно жить, – заверил мужчина.

"Люди многое о себе не знают"

Сейчас у Дениса уже есть постоянный протез, на котором он довольно быстро научился ходить. Хотя и признается, что не без проблем.

– У меня достаточно большой вес: я больше 100 килограммов вешу, поэтому очень часто где-то натирает, немного есть дискомфорт, когда я много времени провожу на ногах, – объясняет собеседник.

Около четырех месяцев военного мучили сильные фантомные боли, впрочем, боец смог с ними справиться. После ранения мужчина открыл для себя реабилитацию через активное восстановление, выступая на соревнованиях по силовым видам спорта.

– Первые мои занятия начались именно в отделении реабилитации. Мне это понравилось, меня это отвлекало. Затем продолжил больше заниматься, ходить в спортзал. А потом довольно случайно я познакомился с организаторами проекта "Сильные Украины", который проходит под патронатом "Федерации стронгменов Украины" и поехал на соревнования. Я увидел, что там много таких же как и я ребят. Это общение, новые знакомства. Это не столько о спорте, сколько о том, чтобы увидеть, что жизнь после ранения может быть яркой, веселой и счастливой. И именно в этих соревнованиях я увидел вдохновляющее ветеранское коммьюнити, — отмечает военный.

Амбициозных спортивных целей мужчина пока для себя не ставит, так как стоит восстанавливаться постепенно.

– И все же я мечтаю начать бегать. У меня есть беговой протез, хочу именно это попробовать, и мне кажется, что это мне очень зайдет. Спорт помогает выбросить из головы все плохие мысли и понять, что я еще многое могу, — подчеркивает боец.

Кроме того, в планах мужчины открыть собственный бизнес, а еще помогать ветеранам, оказавшимся в схожих с Денисом обстоятельствах.

– Сейчас существует много проектов, которые помогают ребятам после ранений. Я начал в эту ветеранскую движуху включаться и хочу присоединяться к таким проектам, — говорит военный.

Оглядываясь на свой боевой путь, Денис Скалеух, теперь уже опытный военный, уверяет, что в критических условиях войны смог найти новые качества в своей личности, а потому такое превращение по силам всем, кто к этому стремится.

– Я считаю, что любой человек многое не знает о себе. Я сам себя убедил в том, что, в принципе, могу все. Стать десантником, штурмовиком, разведчиком сможет, конечно, не любой человек, но многие люди, которые смогут это сделать, даже об этом не догадываются, — добавляет военный.

Главной же суперсилой украинского народа в целом мужчина считает единство.

– Иногда мы можем в мирной, гражданской жизни друг на друга говорить какие-то плохие вещи, но когда к нам приходит беда, мы все объединяемся. И наша сила как раз в этом. Я сейчас слежу за новостями, которые происходят в Курской области. Я вижу, как они бросают своих родных и наперегонки убегают. Я вспоминаю, как у нас все начиналось: люди голыми руками танки останавливали. Мы умеем объединяться вокруг общей беды, и в этом наша сила. Благодаря этому мы победим, – резюмировал Денис Скалеух.

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