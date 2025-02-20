Угроза ракетной атаки на Украину: в небе находятся российские Ту-95МС

Россияне будут пытаться атаковать Украину крылатыми ракетами

Российские оккупанты готовят новую ракетную атаку на Украину. Сообщается о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с района авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. Бомбардировщики могут запускать крылатые ракеты Х-101/555. При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами.

О взлете вражеских бомбардировщиков сообщили мониторинговые каналы. Предварительно в воздухе может находиться от двух до четырех самолетов с ракетами.

Традиционно оккупанты имеют два пусковых рубежа для атак на Украину. В районе первого города Энгельс в Саратовской области враг будет примерно в 05:10 – 05:40, в случае пусков ракеты можно будет ожидать в воздушном пространстве Украины примерно в 05:40 – 06:10. Второй пусковой рубеж — район Каспийского моря, там оккупанты могут быть в 06:20 — 07:20, в случае пусков ракеты будут в воздушном пространстве примерно в 07:20 — 08:20.

Напомним, что утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки в Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.

11 февраля российские оккупанты также устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых разов, они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздались взрывы в Полтавской области.