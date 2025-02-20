Загроза ракетної атаки на Україну: в небі перебувають російські Ту-95МС

Росіяни будуть намагатися атакувати Україну крилатими ракетами

Російські окупанти готують нову ракетну атаку на Україну. Повідомляється про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ. Бомбардувальники можуть запускати крилаті ракети Х-101/555. При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами.

Про зліт ворожих бомбардувальників повідомили моніторингові канали. Попередньо, у повітрі може перебувати від двох до чотирьох літаків з ракетами.

Традиційно окупанти мають два пускові рубежі для атак на Україну. В районі першого, міста Енгельс в Саратовській області, ворог буде приблизно о 05:10 – 05:40, у випадку пусків ракети можна буде очікувати у повітряному просторі України приблизно о 05:40 – 06:10. Другий пусковий рубіж – район Каспійського моря, там окупанти можуть бути о 06:20 — 07:20, у випадку пусків ракети будуть у повітряному просторі приблизно о 07:20 — 08:20.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.

11 лютого російські окупанти також влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.