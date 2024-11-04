Россияне атаковали Киев беспилотниками: есть падение обломков и возгорание

Один пожар вспыхнул на территории парка, другой – на набережной

Россияне в ночь на 4 ноября снова пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Силами противовоздушной обороны угрозы были уничтожены, но есть падение обломков и возгорание на открытой местности.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Отмечается, что обошлось без пострадавших, оба пожара не нанесли значительного ущерба.

"В результате атаки беспилотников армии России на Киев предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется. Также поступила информация о падении обломков в Деснянском районе. Предварительно — на открытой местности. Данные обновляются и уточняются", – сказано. сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко чуть позже предоставил больше деталей последствий атаки. Один пожар вспыхнул на территории парка, другой – на набережной.

"В Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание на территории парка Муромец. В Оболонском районе, предварительно, возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения", — написал он.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотниками 2 ноября в пяти районах Киевской области зафиксировано повреждение гражданских объектов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Получили повреждения 11 частных домов, квартира и фасады двух многоэтажек. Также пострадали две хозяйственные постройки и два магазина. Основные разрушения – выбитые окна, двери, поврежденные фасады и крыши.

Также в результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в шести районах непосредственно Киева. Повреждения получили жилые дома, в нескольких местах возникли пожары на разных этажах многоэтажек.