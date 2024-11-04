Росіяни атакували Київ безпілотниками: є падіння уламків та займання

Одна пожежа спалахнула на території парку, інша – на набережній

Росіяни в ніч на 4 листопада знову намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Силами протиповітряної оборони загрози були знищені, але є падіння уламків та займання на відкритій місцевості.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що обійшлося без постраждалих, обидві пожежі не завдали значного збитку.

"Внаслідок атаки безпілотників армії Росії на Київ попередньо зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих уточнюється. Так само надійшла інформація щодо падіння уламків в Деснянському районі. Попередньо — на відкритій місцевості. Дані оновлюються та уточнюються", – сказано у повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко трохи пізніше надав більше деталей наслідків атаки. Одна пожежа спалахнула на території парку, інша – на набережній.

"У Деснянському районі, де впали уламки дрону, займання на території парку Муромець. В Оболонському районі, попередньо, займання на набережній. Горять зелені насадження", – написав він.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки безпілотниками 2 листопада у п'яти районах Київської області зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Зазнали пошкоджень 11 приватних будинків, квартира та фасади двох багатоповерхівок. Також постраждали дві господарські споруди та два магазини. Основні руйнування — вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

Також внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у шести районах безпосередньо Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, у кількох місцях виникли пожежі на різних поверхах багатоповерхівок.