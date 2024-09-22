Удар авиабомбами по Харькову: как выглядит пострадавшая многоэтажка (фото, видео)

Из поврежденного дома эвакуировали более 80 человек

Российские военные совершили очередной удар по Шевченковскому району Харькова тремя авиабомбами ФАБ-500. Один из боеприпасов попал у подъезда жилого многоэтажного дома. В результате были повреждены фасад и окна.

Соответствующие фотографии пострадавшего дома были опубликованы в пресс-службе Полиции Харьковской области 22 сентября. Там отметили, что сейчас на месте попадания проводятся аварийные работы.

В настоящее время известно, что есть пострадавшие — 21 местный житель, в том числе один ребенок 8 лет и двое 17-летних подростков. Из поврежденного дома эвакуировали более 80 человек.

На кадрах видно, что все квартиры в доме остались без окон. К счастью, боеприпас попал в нескольких метрах от дома, благодаря чему удалось избежать больше количества жертв.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также опубликовал фотографии пострадавшего дома.

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военных преступлений. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ГСЧС Харьковской области рассказали, что в результате атаки повреждено остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 сентября россияне атаковали три района Харькова. В результате в городе есть разрушения, а также пострадали минимум 15 человек.