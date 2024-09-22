Удар авиабомбами по Харькову: как выглядит пострадавшая многоэтажка (фото, видео)
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Из поврежденного дома эвакуировали более 80 человек
Российские военные совершили очередной удар по Шевченковскому району Харькова тремя авиабомбами ФАБ-500. Один из боеприпасов попал у подъезда жилого многоэтажного дома. В результате были повреждены фасад и окна.
Соответствующие фотографии пострадавшего дома были опубликованы в пресс-службе Полиции Харьковской области 22 сентября. Там отметили, что сейчас на месте попадания проводятся аварийные работы.
В настоящее время известно, что есть пострадавшие — 21 местный житель, в том числе один ребенок 8 лет и двое 17-летних подростков. Из поврежденного дома эвакуировали более 80 человек.
На кадрах видно, что все квартиры в доме остались без окон. К счастью, боеприпас попал в нескольких метрах от дома, благодаря чему удалось избежать больше количества жертв.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также опубликовал фотографии пострадавшего дома.
Тем временем в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на месте работают прокуроры и следователи с целью фиксации военных преступлений. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В ГСЧС Харьковской области рассказали, что в результате атаки повреждено остекление и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 сентября россияне атаковали три района Харькова. В результате в городе есть разрушения, а также пострадали минимум 15 человек.