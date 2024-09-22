Удар авіабомбами по Харкову: як виглядає постраждала багатоповерхівка (фото, відео)

З пошкодженого будинку евакуювали понад 80 людей

Російські військові нанесли черговий удар по Шевченківському району Харкова трьома авіабомбами ФАБ-500. Один із боєприпасів потрапив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. В результаті було пошкоджено фасад та вікна.

Відповідні фотографії постраждалого будинку було опубліковано у прес-службі Поліції Харківської області 22 вересня. Там зазначили, що зараз на місці влучення проводяться аварійні роботи.

Наразі відомо, що є постраждалі — 21 місцевий житель, у тому числі одна дитина 8 років та двоє 17-річних підлітків. Із пошкодженого будинку евакуювали понад 80 людей.

На кадрах видно, що всі квартири у будинку залишилися без вікон. На щастя, боєприпас влучив за кілька метрів від будинку, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також опублікував фотографії постраждалого будинку.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У ДСНС Харківської області розповіли, що внаслідок атаки пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 21 вересня росіяни атакували три райони Харкова. В результаті в місті є руйнування, а також постраждали щонайменше 15 людей.