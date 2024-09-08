Когда союзник хуже врага: США снова отклонили требование Украины разрешить бить ATACMS по России

США считают, что удары по целям в России якобы не имеют большого значения для защиты Украины

США в очередной раз отказали Украине в предоставлении разрешения на использование дальнобойного вооружения по целям в глубине России. При этом министр обороны США Ллойд Остин попытался оправдаться, заявив, что мол удары по целям в России якобы не имеют большого значения для защиты Украины от российской агрессии.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что тот бред, который озвучил Остин – это фактически "дипломатический отказ" Украине, которая требует от США отменить ограничения.

"Нет никакой возможности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании… У нас была такая дискуссия о танках; у нас была эта дискуссия о других возможностях. У Украины есть много возможностей по БПЛА и другим вещам для поражения этих целей", – заявил Остин журналистам после 24-го заседания формата "Рамштайн".

Издание отмечает, что отказ Остина, скорее всего, вызовет сильнейшее возмущение. Особо отмечая тот факт, что заявление он сделал после того, как во время заседания "Рамштайна" выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Его слова являются дипломатическим отказом просьбе Зеленского и его нового министра иностранных дел Андрея Сибиги разрешить удары западным оружием глубже внутри России, поскольку Кремль продолжает терроризировать гражданские цели в Украине с баз в России. Зеленский утверждает, что достижения Киева в Курской области изменили влияние войны на Россию", — пишет издание.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.

Между тем пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттащили до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах.