Запрет США бить ATACMS по целям в России: американский генерал назвал главную причину

Он выступает за снятие запрета

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что Соединенные Штаты не дают Украине разрешения бить по военным целям на территории России с помощью ATACMS из-за "чрезмерного страха". Вашингтон боится эскалации со стороны России.

"Этот шаг (запрет на использование ATACMS по территории РФ, — ред.) демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", — пояснил он изданию Newsweek.

Бен Ходжес добавил, что основным приоритетом Белого дома является управление эскалацией. При этом сам он, подчеркнул генерал, поддерживает разрешение Украине наносить удары по ключевым российским объектам с помощью ATACMS.

Издание напоминает, что на прошлой неделе несколько представителей республиканцев, среди которых и глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, написали открытое письмо с критикой решения администрации Байдена об этом ограничении для Украины. Они призвали дать Киеву возможность поражать любые военные цели на территории России.

"Чтобы выиграть эту войну самообороны от агрессии России, Украине должно быть разрешено использовать предоставленные США оружия против любых законных военных целей в России, а не только вдоль границы под Харьковом", — призвали республиканцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.