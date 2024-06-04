Заборона США бити ATACMS по цілях у Росії: американський генерал назвав головну причину

Він виступає за зняття заборони

Колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес упевнений, що Сполучені Штати не дають Україні дозволу бити по військових цілях на території Росії за допомогою ATACMS через "надмірний страх". Вашингтон боїться ескалації із боку Росії.

"Цей крок (заборона на використання ATACMS по території РФ, — ред.) демонструє "надмірний страх" у Вашингтоні, що Росія якимсь чином піде на ескалацію конфлікту", — пояснив він Newsweek.

Бен Ходжес додав, що основним пріоритетом Білого дому є керування ескалацією. При цьому сам він, наголосив генерал, підтримує дозвіл Україні завдавати ударів по ключових російських об’єктах за допомогою ATACMS.

Видання нагадує, що минулого тижня кілька представників республіканців, серед яких і голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, написали відкритий лист із критикою рішення адміністрації Байдена про це обмеження для України. Вони закликали надати Києву можливість вражати будь-які військові цілі на території Росії.

"Щоб виграти цю війну самооборони від агресії Росії, Україні має бути дозволено використовувати надані США зброї проти будь-яких законних військових цілей у Росії, а не лише вздовж кордону під Харковом", — закликали республіканці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дедалі більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю на території Росії. Але існує стурбованість, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатися до загрозливих дій.