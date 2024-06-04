Понівечені будинки та автомобілі: як виглядає Дніпро після ранкової атаки росіян (фото, відео)

Оперативні служби продовжують працювати над усуненням наслідків атаки

Вранці у вівторок, 4 червня? російські окупанти вчергове атакували Дніпро. Ворог випустив по місту дві крилаті ракети "Іскандер-К", проте силам ППО їх вдалося знищити.

Однак через падіння уламків від ракет була пошкоджена цивільна інфраструктура міста. За даними Управлення ДСНС у Дніпропетровській області, в приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Крім того, були пошкоджені півтора десятка автівок.

Попередньо, 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що хлопчик, якому 1 місяць, знаходиться в задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ракети "Іскандер-К" на Дніпро росіяни запустили з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні підрозділи ракет на Дніпропетровщині.