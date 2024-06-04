Изуродованные дома и автомобили: как выглядит Днепр после утренней атаки россиян (фото, видео)

Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий атаки

Утром во вторник, 4 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Враг выпустил по городу две крылатые ракеты "Искандер-К", однако силам ПВО их удалось уничтожить.

Однако из-за падения обломков от ракет была повреждена гражданская инфраструктура города. По данным Управления ГСЧС в Днепропетровской области, в частных домах, многоэтажках и больницах выбиты окна. Кроме того, были повреждены полтора десятка автомобилей.

Предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что мальчик, которому 1 месяц, находится в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, пострадали 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ракеты "Искандер-К" на Днепр россияне запустили с территории оккупированного Крыма. Обе ракеты сбили зенитные подразделения ракет в Днепропетровской области.