ДнепроГЭС больше не может работать: в "Укрэнерго" заявили о серьезных проблемах

В результате ряда российских терактов ГЭС повреждена, стабилизировать рабочие процессы на объекте очень трудно

После российского ракетного теракта 1 июня Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) получила значительные повреждения. Пока техническое состояние ГЭС оценивается как очень сложное, поэтому работать она пока не может.

Об этом заявил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного". По его словам, сейчас гидроэлектростанция находится в очень тяжелом техническом положении.

Кудрицкий напомнил, что террористы уже не в первый раз атаковали ДнепроГЭС. В результате ряда российских терактов ГЭС повреждена, стабилизировать рабочие процессы на объекте очень трудно. Таким образом, сейчас существуют очень серьезные препятствия для возобновления нормальной работы ДнепроГЭСа и даже непонятно, удастся ли это сделать до конца войны.

Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС в Запорожье быстро восстановить не удастся. Для восстановления некоторых агрегатов потребуется от 18 до 24 месяцев.

В результате массированного ракетного удара 22 марта на Днепровской гидроэлектростанции было частично разрушено дорожное полотно. Также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.

Также в ночь на субботу, 1 июня, россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, целили в объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом оказалась и ДнепроГЭС на Запорожье. Движение по дамбе сейчас закрыто на все выходные.