ДніпроГЕС більше не може працювати: в "Укренерго" заявили про серйозні проблеми

Внаслідок низки російських терактів ГЕС пошкоджена, стабілізувати робочі процеси на об'єкті дуже важко

Після російського ракетного теракту 1 червня Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) отримала значні пошкодження. Наразі технічний стан ГЕС оцінюється, як дуже складний, тому працювати вона поки що не може.

Про це заявив голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного". За його словами, зараз гідроелектростанція перебуває у дуже скрутному технічному становищі.

Кудрицький нагадав, що терористи вже не вперше атакували ДніпроГЕС. Внаслідок низки російських терактів ГЕС пошкоджена, стабілізувати робочі процеси на об'єкті дуже важко. Таким чином, зараз існують дуже серйозні перешкоди для відновлення нормальної роботи ДніпроГЕСу і навіть незрозуміло, чи вдасться зробити це до кінця війни.

Нагадаємо, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС у Запоріжжі швидко відновити не вдасться. На відновлення деяких агрегатів знадобиться від 18 до 24 місяців.

Унаслідок масованого ракетного удару 22 березня на Дніпровській гідроелектростанції було частково зруйновано дорожнє полотно. Також критично пошкоджено ГЕС-1 та ГЕС-2.

Також у ніч проти суботи, 1 червня, росіяни завдали чергового масованого удару по Україні, цілили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Під ударом опинилася і ДніпроГЕС, що на Запоріжжі. Рух по греблі нині закрито на всі вихідні.