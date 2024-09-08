Коли союзник гірший за ворога: США знову відхилили вимогу України дозволити бити ATACMS по Росії

США вважають, що удари по цілях в Росії нібито не мають великого значення для захисту України

США вчергове відмовили Україні у наданні дозволу на використання далекобійного озброєння по цілях в глибині Росії. При цьому міністр оборони США Ллойд Остін спробував виправдатися, заявивши, що, мовляв, удари по цілях в Росії нібито не мають великого значення для захисту України від російської агресії.

Про це пише Politico. Видання зазначає, що та маячня, яку озвучив Остін – це, фактично, "дипломатична відмова" Україні, яка вимагає від США скасувати обмеження.

"Немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною в цій кампанії… У нас була така дискусія про танки; у нас була ця дискусія про інші можливості. В України є багато можливостей щодо БПЛА та інших речей для ураження цих цілей", – заявив Остін журналістам після 24-го засідання формату "Рамштайн".

Видання зазначає, що відмова Остіна, скоріше за все, викликає сильне обурення. Особливо розуміючи той факт, що заяву він зробив після того, як під час засідання "Рамштайну" виступив президент України Володимир Зеленський.

"Його слова є дипломатичною відмовою на прохання Зеленського та його нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги дозволити удари західною зброєю глибше всередині Росії, оскільки Кремль продовжує тероризувати цивільні цілі в Україні з баз у Росії. Зеленський стверджує, що здобутки Києва в Курській області змінили вплив війни на Росію", — пише видання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.

Тим часом, поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність в таких ударах, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах.