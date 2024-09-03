История с устранением комбата 59-й бригады получила продолжение: какие бои стали причиной скандала (карта)

Эта история получила значительный резонанс

Командира 11 мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр), выведшего людей из Карловского мешка, не будут увольнять с должности. Ранее комбат был устранен решением ОТУ "Донецк", но эта ситуация вызвала резонанс как среди военных, так и в обществе.

Как сообщает мониторинговое сообщество DeepState, во вторник, 3 сентября, стало известно, что командование передумало увольнять командира 11 ОМПБ. Отмечается, что командование бригады, в том числе, смогло отстоять офицера и людей.

"Конечно, военные не очень любят, когда общество вмешивается хоть как-то. Но бывают случаи, когда принимаются действительно непонятные решения и приказы, и стоять в стороне невозможно, ведь от этого зависит жизнь многих бойцов", — подчеркнули в DeepState.

Что предшествовало скандалу

Это подразделение держало оборону Карловки Донецкой области. 11 батальон выполнял задачи в сложных оперативно-тактических условиях, не имея боекомплекта и логистики.

22 августа противник предпринял массированный штурм, во время которого ему удалось взять под огневой контроль населенный пункт. По данным DeepState, из-за риска окружения 24 августа тяжелая артиллерия ВСУ отошла. С 22 по 26 августа, имея немалые потери, батальон еще смог отбиться, но уже 26-28 августа из-за падения обороны у Калинового, Птичьего и Мемрика противник зашел в тыл с западной стороны Карловки. Кроме того, враг вошел в Галицыновку.

DeepState пишет, что уже через 2 дня ситуация в Карловке значительно ухудшилась – боеприпасов не хватало, а эвакуация раненых была очень затруднена. А еще через 2 дня "образовался мешок".

В ходе этих боев 11 ОМПБ понес тяжелые потери. Поэтому было принято решение выйти из села, чтобы сохранить остатки подразделения.

По данным DeepState, виновными в потере Карловки руководство ОТУ "Донецк" якобы пыталось сделать бойцов и комбата. Последнего впоследствии отстранили от командования 11 ОМПБ.

Стоит отметить, что Карловка уже находится под контролем оккупантов. Об этом свидетельствуют данные DeepState и других мониторинговых каналов.

Карловка на карте

Напомним, в июле главком ВСУ Александр Сырский принял решение о проверке командования 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) имени Якова Гандзюка. Это стало следствием общественного резонанса, который вызвало открытое обращение парамедика Екатерины "Пташки" Полищук к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования бригады.