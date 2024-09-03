Історія з усуненням комбата 59-ї бригади отримала продовження: які бої стали причиною скандалу (карта)

Ця історія отримала значний резонанс

Командира 11 мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр), який вивів людей з Карлівського мішка, не будуть звільняти з посади. Раніше комбата було усунуто рішенням ОТУ "Донецьк", але ця ситуація викликала резонанс як серед військових, так і у суспільстві.

Як повідомляє моніторингова спільнота DeepState, у вівторок, 3 вересня, стало відомо, що командування передумало звільняти командира 11 ОМПБ. Зазначається, що командування бригади, в тому числі, змогло відстояти свого офіцера та людей.

"Звісно, військові не дуже люблять, коли суспільство втручається хоч якось. Але бувають випадки, коли приймаються дійсно незрозумілі рішення та накази, і вже стояти осторонь неможливо, адже від цього залежить життя багатьох бійців", — підкреслили в DeepState.

Що передувало скандалу

Цей підрозділ тримав оборону Карлівки Донецької області. 11 батальйон виконував задачі в складних оперативно-тактичних умовах, не маючи боєкомплекту та логістики.

22 серпня противник розпочав масований штурм, під час якого йому вдалося взяти під вогневий контроль населений пункт. За даними DeepState, через ризик оточення 24 серпня важка артилерія ЗСУ відійшла. З 22 по 26 серпня, маючи чималі втрати, батальйон ще зміг відбитися, але вже 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Птичого та Мемрику, противник зайшов у тил із західної сторони Карлівки. Крім того, ворог зайшов у Галицинівку.

DeepState пише, що вже через 2 дні ситуація в Карлівці значно погіршилася — боєприпасів не вистачало, а евакуація поранених була дуже ускладнена. А ще через 2 дні "утворився мішок".

В ході цих боїв 11 ОМПБ поніс важкі втрати. Тому було прийнято рішення відійти з села, щоб зберегти залишки підрозділу.

За даними DeepState, винними у втраті Карлівки керівництво ОТУ "Донецьк" нібито намагалося зробити бійців та комбата. Останнього згодом усунули від командування 11 ОМПБ.

Варто зазначити, що наразі Карлівка вже перебуває під контролем окупантів. Про це свідчать дані DeepState й інших моніторингових каналів.

Карлівка на мапі

Нагадаємо, у липні головком ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про перевірку командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) імені Якова Гандзюка. Це стало наслідком громадського резонансу, що викликало відкрите звернення парамедика Катерини "Пташки" Поліщук до президента України Володимира Зеленського із проханням перевірити дії командування бригади.