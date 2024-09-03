Удар по Полтаві: Зеленський повідомив подробиці, десятки загиблих

У вівторок, 3 серпня, російські окупанти скерували по Полтаві дві балістичні ракети. Одне з влучань припало на територію навчального закладу та лікарні.

Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку.

"Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", — каже президент.

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