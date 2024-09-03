Удар по Полтаве: Зеленский сообщил подробности, погибших десятки
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Во вторник, 3 августа, российские оккупанты направили на Полтаву две баллистические ракеты. Одно из попаданий пришлось на территорию учебного заведения и больницы.
Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи.
"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем ", — говорит президент.
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