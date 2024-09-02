"Россия никогда не отказывалась": Путин сделал новые циничные заявления о войне в Украине

Он сообщил об "успехах" РФ на Донбассе

Российский диктатор Владимир Путин назвал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России попыткой остановить наступление РФ на Донбассе. Он утверждает, что ВСУ якобы это не удалось.

Об этом Путин заявил во время открытого урока "Разговор о важном" с учениками кызылской школы №20, пишут российские СМИ. По его словам, Россия "разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье".

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны", — сказал он.

Кроме того, российский диктатор заявил, что армия РФ в Украине "сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами". Также он сказал, что Украина якобы не заинтересована заканчивать боевые действия.

"Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону — Конституции Украины", — сказал Путин.

По его мнению, такая ситуация в Украине якобы диктует необходимость продолжать боевые действия. Российский диктатор считает, что если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы.

"А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал Курскую операцию. Он напомнил, что у Украины есть законное право на самооборону.