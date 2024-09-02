"Росія ніколи не відмовлялася": Путін зробив нові цинічні заяви про війну в Україні

Він повідомив про "успіхи" РФ на Донбасі

Російський диктатор Володимир Путін назвав операцію Збройних сил України в Курській області спробою зупинити наступ РФ на Донбасі. Він стверджує, що ЗСУ нібито це не вдалося.

Про це Путін заявив під час відкритого уроку "Розмова про важливе" з учнями кизилської школи №20, пишуть російські ЗМІ. За його словами, Росія "розбереться з українськими бандитами в Курській області, які прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні".

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів. Але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.

Крім того, російський диктатор заявив, що армія РФ в Україні "зараз ставить під свій контроль територію квадратними кілометрами". Також він сказав, що Україна нібито не зацікавлена у закінченні бойових дій.

"Чинна влада навіть у силу внутрішнього закону не є легітимною. Вона мала провести вибори президента, але відмовилася від виборів, пославшись на воєнний стан. І це не відповідає основному закону — Конституції України", — сказав Путін.

На його думку, така ситуація в Україні нібито диктує потребу продовжувати бойові дії. Російський диктатор вважає, що у випадку припинення бойових дій, українській владі доведеться скасовувати воєнний стан, а після скасування воєнного стану потрібно одразу проводити президентські вибори.

"А чинна влада явно до цього не готова: шансів бути переобраними у них небагато. І тому вони не зацікавлені в припиненні бойових дій, тому вони й учинили цю провокацію в Курській області, а до цього намагалися здійснити таку ж провокацію в Бєлгородській області", — Сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував Курську операцію. Він нагадав, що Україна має законне право на самооборону.