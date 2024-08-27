Россия уничтожила гостиницу, где должен был базироваться "Шахтер"

Донецкий клуб теперь ищет другие варианты

В ночь на вторник, 27 августа, Россия вновь устроила массированный обстрел Украины. В частности, армия РФ ударила по центру Кривого Рога и разрушила гостиницу "Аврора".

По информации Tribuna, именно в этой гостинице планировал находиться донецкий футбольный клуб "Шахтер" во время своего визита к "Кривбассу". Добавим, что в результате удара РФ погибли два человека, еще двоих ищут под завалами спасатели. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своем telegram-канале. Еще 5 человек пострадало.

Добавим, что матч 5-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" запланирован на воскресенье, 1 сентября. Отель "Аврора" находится в центре Кривого Рога. Рядом с ним – торговый центр, магазины, ресторан, а в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.

Напомним, 27 августа силы противовоздушной обороны сбили 5 вражеских ракет и 60 беспилотников, всего ПВО обнаружила 91 цель. В ночь на 26 августа РФ устроила один из самых массированных обстрелов во время полномасштабной войны. Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько Кремлю обошелся обстрел Украины 26 августа.