Росія знищила готель, де мав базуватися "Шахтар"

Донецький клуб тепер шукає інші варіанти

У ніч на вівторок, 27 серпня, Росія знову влаштувала масований обстріл України. Зокрема, армія РФ вдарила по центру Кривого Рогу та зруйнувала готель "Аврора".

За інформацією Tribuna, саме у цьому готелі планував перебувати донецький футбольний клуб "Шахтар" під час свого візиту до "Кривбасу". Додамо, що внаслідок удару РФ загинули двоє людей, ще двох шукають під завалами рятувальники. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак на своєму telegram-каналі. Ще 5 людей постраждали.

Додамо, що матч 5-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" заплановано на неділю, 1 вересня. Готель "Аврора" розташований у центрі Кривого Рогу. Поруч із ним – торговий центр, магазини, ресторан, а в сусідньому кварталі – будівля міської ради та мерії.

Нагадаємо, 27 серпня сили протиповітряної оборони збили 5 ворожих ракет і 60 безпілотників, всього ППО виявила 91 ціль. У ніч на 26 серпня РФ влаштувала один із наймасовіших обстрілів під час повномасштабної війни. Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Кремль заплатив за обстріл України 26 серпня.