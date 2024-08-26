Можна видихати: у ЦПД прокоментували удар РФ по Київській ГЕС, чи є загроза (відео)

Посадовець каже, що це нагнітання паніки

У понеділок, 26 серпня, російські війська під час масованої ракетної атаки могли вдарити по Київській гідроелектростанції (ГЕС) у Вишгороді. Відео з наслідками опублікувало низка пабліків у соцмережах, інформацію про удар підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, але є один момент.

Про це він написав на своїй сторінці в Телеграм. Він каже, що загроз немає.

"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – написав Коваленко.

Нагадаємо, що Росія наприкінці липня заявляла, що Україна нібито хоче влаштувати підрив гребель біля Києва та Канева. Тоді українське МЗС відкинули ці звинувачення. А у ЦПД відповіли, що цими заявами противник намагається викликати паніку серед українців.

Додамо, у КОВА підтвердили, що на Київщині пошкоджено два енергетичні об'єкти. Крім того, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 22 приватні будинки. Один будинок знищено повністю. Ще один значно ушкоджений. Також пошкоджено складські приміщення, гаражі та три авто, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наразі наслідки атаки фіксуються у всіх районах області, а повітряна тривога триває 11 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі показали, звідки і як летіли російські ракети і дрони по Україні