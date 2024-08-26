Можно выдохнуть: в ЦПД прокомментировали удар РФ по Киевской ГЭС, есть ли угроза (видео)

Чиновник говорит, что это нагнетание паники

В понедельник, 26 августа, российские войска во время массированной ракетной атаки могли ударить по Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) в Вышгороде. Видео с последствиями опубликовали ряд пабликов в соцсетях, информацию об ударе подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, но есть один момент.

Об этом он написал на своей странице в Телеграмме. Он говорит, что угроз нет.

"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше", — написал Коваленко.

Напомним, что Россия в конце июля заявляла, что Украина якобы хочет устроить подрыв плотин возле Киева и Канева. Тогда украинский МИД отверг эти обвинения. А в ЦПД ответили, что этими заявлениями противник пытается вызвать панику среди украинцев.

Добавим, в КОВА подтвердили, что в Киевской области повреждены два энергетических объекта. Кроме того, в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 22 частных дома. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складские помещения, гаражи и три автомобиля, сообщили в областной военной администрации.

Последствия атаки фиксируются во всех районах области, а воздушная тревога длится 11 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали, откуда и как летели российские ракеты и дроны по Украине.