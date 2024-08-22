"Вряд ли успели улететь": спутниковые снимки с атакованного аэродрома "Мариновка" раскрыли интересную деталь

Есть вероятность, что некоторая техника оккупантов могла попасть под удар

На аэродроме "Мариновка" в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области России, по которому был нанесен удар, могла находиться важная техника врага. В том числе и та, которой он атакует Украину.

Об этом в своем Telegram-канале пишет популярный украинский блогер Роман Шрайк. Он опубликовал спутниковые снимки и отметил, что на них видно 14 Су-24 и 15 Су-34.

"Но не нужно рассчитывать на массовое поражение, обычно самолеты успевают улететь", — объяснил Шрайк.

Он также добавил, что на снимках аэродрома видны восемь грузовиков, которые с виду напоминают "шахед-мобили".

"Грузовики перед атакой дронов улетели вряд ли", — написал блогер.

Справка: Су-34 — это российский истребитель-бомбардировщик, который стал заменой устаревшей версии военного самолета Су-27. Его разработали для более точного поражения воздушных целей и для предоставления возможности воздушным силам наносить точечные авиационные удары по наземным целям. Возможности самолета позволяют применять бомбы и ракеты.

Су-24 — это советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем ​​и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным впечатлением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.

Атака по "Мариновке"

В ночь на 22 августа дроны атаковали вражескую авиабазу "Мариновка" в Волгоградской области, расположенную в 440 километрах от Украины.

Отмечалось, что работала российская противовоздушная оборона. На аэродроме после ряда сильных взрывов возник пожар.

Местные в соцсетях говорят, что было слышано около 10 взрывов. При этом они опровергают слова о якобы сбитии двух беспилотников. Один из них якобы был сбит в паре километров от аэродрома и он упал в поле, а обломки другого БПЛА упали на неиспользуемое бытовое помещение, вызвав пожар. Они отмечают, что пожар начался на территории непосредственно "Мариновки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему именно город Калач-на-Дону мог быть атакован. Туда, кстати, уже раньше прилетали БПЛА.