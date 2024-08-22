"Навряд чи встигли відлетіти": супутникові знімки з атакованого аеродрому "Маринівка" розкрили цікаву деталь

Є можливість, що деяка техніка окупантів могла потрапити під удар

На аеродромі "Маринівка" в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії, по якому було завдано удару, могла знаходитися важлива техніка ворога. У тому числі й та, якою він атакує Україну.

Про це у своєму Telegram-каналі пише популярний український блогер Роман Шрайк. Він опублікував супутникові знімки та зазначив, що на них видно 14 Су-24 та 15 Су-34.

"Але не потрібно розраховувати на масову поразку, зазвичай літаки встигають відлетіти", — пояснив Шрайк.

Він також додав, що на знімках аеродрому видно вісім вантажівок, які на вигляд нагадують "шахед-мобілі".

"Вантажівки перед атакою дронів полетіли навряд чи", — написав блогер.

Довідка: Су-34 — це російський винищувач-бомбардувальник, який став заміною застарілої версії військового літака Су-27. Його розробили для більш точного ураження повітряних цілей та для надання можливості повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних цілях. Можливості літака дозволяють застосовувати бомби та ракети.

Су-24 — це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стріловидності. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, зокрема, на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.

Атака по "Маринівці"

У ніч на 22 серпня дрони атакували ворожу авіабазу "Маринівка" у Волгоградській області, розташовану за 440 кілометрів від України.

Наголошувалося, що працювала російська протиповітряна оборона. На аеродромі після низки сильних вибухів виникла пожежа.

Місцеві в соцмережах кажуть, що чули близько 10 вибухів. При цьому вони спростовують слова про нібито збиття двох безпілотників. Один з них нібито був збитий за пару кілометрів від аеродрому і він упав у поле, а уламки іншого БПЛА впали на побутове приміщення, що не використовується, викликавши пожежу. Вони зазначають, що пожежа розпочалася на території безпосередньо "Маринівки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому саме місто Калач-на-Дону могло бути атаковане. Туди, до речі, вже раніше прилітали БПЛА.