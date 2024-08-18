Погибшие животные и уничтоженные дома: стали известны жуткие последствия атаки РФ на Киевщину (фото)

Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют

Ночью и утром 18 августа российские оккупанты совершили ракетную атаку по Киевской области. В результате обстрела есть некоторые разрушения, но пострадавших, к счастью, нет.

Информацию об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Там отметили, что попадание в критическую и жилую инфраструктуру не было зафиксировано.

"Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одной из общин есть разрушения и повреждения частных домов.

"Есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши", — отмечено в материале.

В ГСЧС отметили, что в Киевской области сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. Спасители оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов.

В ГСЧС также сообщили, что в результате обстрела погибла собака. Это фото "Телеграф" не публикует здесь по этическим нормам.

Подробности от Воздушных сил

В ходе атаки российских оккупантов ПВО сбило большинство ракет и дронов врага, которые они запустили ночью и утром по Украине. Остальные не достигли своих целей. В целом было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 августа российские оккупанты били по Украине "Шахедами". Взрывы раздавались в ряде областей.