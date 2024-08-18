Погибшие животные и уничтоженные дома: стали известны жуткие последствия атаки РФ на Киевщину (фото)
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Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют
Ночью и утром 18 августа российские оккупанты совершили ракетную атаку по Киевской области. В результате обстрела есть некоторые разрушения, но пострадавших, к счастью, нет.
Информацию об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Там отметили, что попадание в критическую и жилую инфраструктуру не было зафиксировано.
"Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют", — говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одной из общин есть разрушения и повреждения частных домов.
"Есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши", — отмечено в материале.
В ГСЧС отметили, что в Киевской области сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. Спасители оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов.
В ГСЧС также сообщили, что в результате обстрела погибла собака. Это фото "Телеграф" не публикует здесь по этическим нормам.
Подробности от Воздушных сил
В ходе атаки российских оккупантов ПВО сбило большинство ракет и дронов врага, которые они запустили ночью и утром по Украине. Остальные не достигли своих целей. В целом было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
В результате противовоздушного боя сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 августа российские оккупанты били по Украине "Шахедами". Взрывы раздавались в ряде областей.