Загиблі тварини та знищені будинки: стали відомі моторошні наслідки атаки РФ на Київщину (фото)

Влучання по об’єктах критичної та житлової інфраструктури відсутні

Вночі та вранці 18 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Київській області. Внаслідок обстрілу є деякі руйнування, але постраждалих, на щастя, немає.

Інформацію про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що влучання по критичній та житловій інфраструктурі не було зафіксовано.

"Сьогодні вранці ворог атакував область ракетами. Тривога оголошувалась двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одній із громад є руйнування та пошкодження приватних будинків.

"Є інформація про руйнування 2 та пошкодження 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено фасади та дахи", — зазначено в матеріалі.

У ДСНС зазначили, що на Київщині зараз триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Рятівники надають допомогу громадянам зі знищених та пошкоджених житлових будинків.

У ДСНС також повідомили, що внаслідок обстрілу загинув собака. Це фото "Телеграф" не публікує тут за етичними нормами.

Подробиці від Повітряних сил

Під час атаки російських окупантів ППО збило більшість ракет і дронів ворога, які вони запустили вночі та вранці по Україні. Інші не досягли своїх цілей. Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу супротивника:

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

Внаслідок протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

Решта ракет, які не потрапили в статистику збитих, не досягли бажаних цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 серпня російські окупанти били по Україні "Шахедами". Вибухи лунали у низці областей.