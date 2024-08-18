Загиблі тварини та знищені будинки: стали відомі моторошні наслідки атаки РФ на Київщину (фото)
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Влучання по об’єктах критичної та житлової інфраструктури відсутні
Вночі та вранці 18 серпня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Київській області. Внаслідок обстрілу є деякі руйнування, але постраждалих, на щастя, немає.
Інформацію про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що влучання по критичній та житловій інфраструктурі не було зафіксовано.
"Сьогодні вранці ворог атакував область ракетами. Тривога оголошувалась двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одній із громад є руйнування та пошкодження приватних будинків.
"Є інформація про руйнування 2 та пошкодження 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено фасади та дахи", — зазначено в матеріалі.
У ДСНС зазначили, що на Київщині зараз триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Рятівники надають допомогу громадянам зі знищених та пошкоджених житлових будинків.
У ДСНС також повідомили, що внаслідок обстрілу загинув собака. Це фото "Телеграф" не публікує тут за етичними нормами.
Подробиці від Повітряних сил
Під час атаки російських окупантів ППО збило більшість ракет і дронів ворога, які вони запустили вночі та вранці по Україні. Інші не досягли своїх цілей. Загалом було виявлено 16 засобів повітряного нападу супротивника:
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Внаслідок протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Решта ракет, які не потрапили в статистику збитих, не досягли бажаних цілей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 серпня російські окупанти били по Україні "Шахедами". Вибухи лунали у низці областей.