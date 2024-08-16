Сколько процентов освобожденных пленных возвращаются в ряды ВСУ: министр МВД назвал цифру

Военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья, получат необходимую медицинскую и психологическую помощь

Из общего числа украинских военнопленных, которых удается освободить из российского плена, 72% принимают решение продолжить службу в рядах Сил обороны Украины. Государство со своей стороны открывает центры реабилитации с тем, чтобы социализировать бывших пленных.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время совместного брифинга с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, СВР и омбудсменом, сообщает пресс-служба МВД. По словам Клименко, ведомства по поручению президента Украины создали понятный для граждан механизм процесса обмена военнопленными.

В каждой части Национальной гвардии и Государственной пограничной службы будут работать ячейки социальных работников. Они будут участвовать в процессе обмена военнопленными. Военные, которые захотят продлить службу, смогут это сделать. Военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья, получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации", – добавил министр.

Напомним, что Украина и Россия по инициативе Кремля уже ведут переговоры об обмене военнопленными, захваченными во время операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Речь может идти о сотнях военных.

Возвращение украинских защитников из российского плена – это одна из приоритетных задач для Украины, которую поставил президент Владимир Зеленский. В настоящее время Силы обороны активно работают над пополнением обменного фонда, чтобы обменять на российских окупантов больше своих людей.