Скільки відсотків звільнених полонених повертаються до лав ЗСУ: міністр МВС назвав цифру

Військові, які не зможуть продовжувати службу за станом здоров'я, отримають необхідну медичну та психологічну допомогу

Із загальної кількості українських військовополонених, яких вдається звільнити з російського полону 72% приймають рішення продовжити службу в лавах Сил оборони України. Держава зі свого боку відкриває центри реабілітації для того, щоб соціалізувати колишніх полонених.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного брифінгу з представниками Міністерства оборони, СБУ, ГУР, СЗР і омбудсменом, повідомляє пресслужба МВС. За словами Клименка, відомства на доручення президента України створили зрозумілий для громадян механізм процесу обміну військовополоненими.

В кожній частині Національної гвардії та Державної прикордонної служби будуть працювати осередки соціальних працівників. Вони будуть брати участь в процесі обміну військовополоненими. Військові, які захочуть продовжити службу, зможуть це зробити. Військові, які не зможуть продовжувати службу за станом здоров'я, отримають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації", – додав міністр.

Нагадаємо, що Україна та Росія з ініціативи Кремля вже ведуть перемовини про обмін військовополоненими, яких захопили під час операції Збройних сил України в Курській області. Мова може йти про сотні військових.

Повернення українських захисників із російського полону – це одне із пріоритетних завдань для України, яке поставив президент Володимир Зеленський. Наразі Сили оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду, щоб обміняти на російських окупантів якнайбільше своїх людей.