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Скільки відсотків звільнених полонених повертаються до лав ЗСУ: міністр МВС назвав цифру

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Клименко заявив, що майже три чверті полонених повертаються до ЗСУ Новина оновлена 16 серпня 2024, 02:13
Клименко заявив, що майже три чверті полонених повертаються до ЗСУ. Фото Пресслужба МВС України

Військові, які не зможуть продовжувати службу за станом здоров'я, отримають необхідну медичну та психологічну допомогу

Із загальної кількості українських військовополонених, яких вдається звільнити з російського полону 72% приймають рішення продовжити службу в лавах Сил оборони України. Держава зі свого боку відкриває центри реабілітації для того, щоб соціалізувати колишніх полонених.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного брифінгу з представниками Міністерства оборони, СБУ, ГУР, СЗР і омбудсменом, повідомляє пресслужба МВС. За словами Клименка, відомства на доручення президента України створили зрозумілий для громадян механізм процесу обміну військовополоненими.

В кожній частині Національної гвардії та Державної прикордонної служби будуть працювати осередки соціальних працівників. Вони будуть брати участь в процесі обміну військовополоненими. Військові, які захочуть продовжити службу, зможуть це зробити. Військові, які не зможуть продовжувати службу за станом здоров'я, отримають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації", – додав міністр.

Нагадаємо, що Україна та Росія з ініціативи Кремля вже ведуть перемовини про обмін військовополоненими, яких захопили під час операції Збройних сил України в Курській області. Мова може йти про сотні військових.

Повернення українських захисників із російського полону – це одне із пріоритетних завдань для України, яке поставив президент Володимир Зеленський. Наразі Сили оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду, щоб обміняти на російських окупантів якнайбільше своїх людей.

Теги:
#МВС #Полонені #МВС України #Обмін полоненими