Сильная и хрупкая подруга Майк: что известно о госпитальерке, которая погибла от удара РФ (фото)

До войны девушка вела активную волонтерскую деятельность, а больше года назад пошла служить на фронт

Сегодня, 14 августа, в Харьковской области россияне атаковали fpv-дроном эвакуационную машину медиков-Госпитальеров. Одна парамедик с ранением средней тяжести попала в госпиталь, а еще одна парамедик Александра Мулькевич с позывным "Майк" погибла.

Имя погибшей назвала доброволец и нардеп Яна Зинкевич и раскрыла детали трагедии. Александра Мулькевич вела социально активную жизнь.

Экипаж из трех девушек парамедиков должен был отработать 14 августа крайний день ротации и 15 августа быть уже дома с друзьями, родными и близкими. Однако в момент, когда их авто добиралось на место выполнения задачи в Харьковской области россияне атаковали медиков и "Майк" погибла. Девушке было 35 лет (27.03.1989-14.08.2024).

"Трое отважных украинок, избравших своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и самую опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки", — написала Яна Зинкевич.

Информацию о прощании и похоронах сообщат позже. Что касается раненого парамедика, то сейчас решается вопрос о ее транспортировке в киевское медицинское учреждение. Все, кто хочет помочь семье отважной Героини, могут перевести донат на карту Цапенко Ларисы Юрьевны: 4441 1111 5615 7160.

До начала полномасштабного вторжения в 2022 году Александра Мулькевич на волонтерской основе работала координатором фонда Starenki. 14 февраля того же года она дала больше интервью Radio M, где рассказала о своей деятельности. А в апреле 2024 года она пообщалась с журналистами "Рух Єдині" на тему языкового вопроса и заявила, что через 10 лет все украинцы будут разговаривать исключительно на украинском языке.

Летом 2023 года девушка вступила в добровольческий батальон Госпитальеры. В Instagram и Facebook Александра активно постила фото со службы.

"Горжусь быть Госпитальером, а еще больше собратьями рядом: смелые, бесстрашные, подготовленные, а главное, настоящие воины при жизни. Сейчас я там, где могу делать лучшее, что я умею в жизни – использую свою суперсилу. Радуюсь этому безгранично, стараюсь в полную силу, "берегусь" по возможности (конечно нет), и доверяю тем ангелам охранникам, которые рядом. Благодарю семью и друзей, которые поддерживают и помогают, и врага, которых кладет все свое за нашу победу", — написала Александра 21 декабря 2023 года, впервые официально сообщив о своей службе.

В батальоне с теплотой и восхищением отзываются об Александре и называют ее "универсальным бойцом".

"Майк, нам будет тебя очень не хватать. Уже не хватает. И боль разрывает сердце в клочья. Прекрасная, добрая, улыбчивая, сильная. Вечная память и слава героям Украины, отдавших свою жизнь ради жизни других", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине погиб миротворец, который защищал не только Украину. Ему было 44 года.