Сильна та тендітна подруга "Майк": що відомо про госпітальєрку, яка загинула від удару РФ (фото)

До війни дівчина вела активну волонтерську діяльність, а понад рік тому пішла служити на фронт

Сьогодні, 14 серпня, у Харківській області росіяни атакували fpv-дроном евакуаційну машину медиків-госпітальєрів. Одна парамедикиня із пораненням середньої тяжкості потрапила до шпиталю, а ще одна парамедикиня Олександра Мулькевич із позивним "Майк" загинула.

Ім’я загиблої назвала доброволець та нардеп Яна Зінкевич та розкрила деталі трагедії. Олександра Мулькевича вела соціально активне життя.

Екіпаж із трьох дівчат парамедиків мав відпрацювати 14 серпня крайній день ротації та 15 серпня бути вже вдома з друзями, рідними та близькими. Однак у момент, коли їхнє авто добиралося на місце виконання завдання на Харківщині, росіяни атакували медиків і "Майк" загинула. Дівчині було 35 років (27.03.1989-14.08.2024).

"Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії та долучитися до підтримки українських Сил оборони. На кривавому рахунку росіян ще одна обірвана молода доля відважної українки", — написала Яна.

Інформацію про прощання та похорон повідомлять пізніше. Щодо пораненої парамедикині, то зараз вирішується питання про її транспортування до київського медичного закладу. Усі, хто хоче допомогти сім’ї відважної Героїні Олександри Мулькевич, можуть перекласти донат на карту Цапенка Лариси Юріївни: 4441 1111 5615 7160.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Олександра Мулькевич на волонтерській основі працювала координатором фонду Starenki. 14 лютого того ж року вона дала більше інтерв’ю Radio M, де розповіла про свою діяльність. А у квітні 2024 року вона поспілкувалася з журналістами "Рух Єдині" на тему мовного питання та заявила, що через 10 років усі українці розмовлятимуть виключно українською мовою.

Влітку 2023 року дівчина вступила до добровольчого батальйону Госпітальєри. У Instagram та Facebook Олександра активно постила фото зі служби.

"Пишаюся бути Госпітальєром, а ще більше побратимами поруч: сміливі, безстрашні, підготовлені, а головне, справжні воїни за життя. Зараз я там, де можу робити краще, що я вмію в житті — використовую свою суперсилу. Радію цьому безмежно, намагаюся в повну силу, "бережуся" по можливості (звісно ні), і довіряю тим ангелам охоронцям, які поряд. Дякую сім'ї та друзям, які підтримують і допомагають, і ворогу, яких кладе все своє за нашу перемогу", — написала Олександра 21 грудня 2023 року, вперше офіційно повідомивши про свою службу.

У батальйоні з теплотою та захопленням відгукуються про Олександру і називають її "універсальним бійцем".

"Майк, нам буде тебе дуже не вистачати. Вже не вистачає. І біль розриває серце на шматки. Прекрасна, добра, усміхнена, сильна. Вічна пам’ять і слава героям України, які віддали своє життя заради життя інших", — сказано в повідомленні.

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