Ночью россияне массированно атаковали Украину с воздуха: сколько целей удалось сбить

Вражеские дроны сбивали в нескольких областях

В ночь на 9 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед". Однако Силы обороны сбили все из 27 вражеских дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что россияне запустили беспилотники из района города Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ.

Олещук сообщил, что радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопроводили 27 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА были сбиты.

Для противодействия беспилотникам привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ. Вражеские БПЛА были сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что область подверглась атаке вражеских БПЛА. По его словам, ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили над областью два "Шахеда".

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин тоже сообщил, что ночью по воздушным целям в области отработали Силы обороны. По его словам, к счастью, попаданий на территории области не зафиксировано, пострадавших также нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска сумели добиться важного преимущества на поле боя. За июль они применили больше дронов, чем российские войска. По его словам, дроны уже влияют на войну в стратегическом плане и работают на интересы Украины.