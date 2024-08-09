Вночі росіяни масовано атакували Україну з повітря: скільки цілей вдалося збити

Ворожі дрони збивали а декількох областях

У ніч проти 9 серпня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед". Проте Сили оборони збили всі з 27 ворожих дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він зазначив, що росіяни запустили безпілотники з району міста Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ.

Олещук повідомив, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА були збиті.

Для протидії безпілотникам залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ. Ворожі БПЛА були збиті в Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що область зазнала атаки ворожих БПЛА. За його словами, вночі бійці ПвК "Схід" знищили над областю два "Шахеди".

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін теж повідомив, що вночі по повітряним цілям в області відпрацювали Сили оборони. За його словами, на щастя, влучань на території області не зафіксовано, постраждалих також немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські війська зуміли досягти важливої переваги на полі бою. За липень вони застосували більше дронів, ніж російські війська. За його словами, дрони вже впливають на війну у стратегічному плані та працюють на інтереси України.