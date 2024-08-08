По всей Украине объявляли воздушную тревогу: из-за какой угрозы (обновлено)

Украинцев призывали находиться в безопасных местах

В 6:22 в четверг, 8 августа, по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет. В 7:04 дали отбой воздушной тревоги. В настоящее время ракетная опасность остается только для Сумской области.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — предупредили в Воздушных силах Украины.

По данным мониторинговых каналов, МиГ взлетал с аэродрома "Приволжский", расположенного вблизи города Астрахань. Он следовал восточным курсом.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Это аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость такой ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч.

"Кинжал" способен поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Именно поэтому, когда на воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Как рассказывал Телеграф, после начала боевых действий в Курской области количество столкновений между украинскими силами и российскими захватчиками на фронте существенно снизилось. В то же время в Сумской области интенсивность боев выросла.