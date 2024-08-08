По всій Україні оголошували повітряну тривогу: через яку загрозу (оновлено)

Українців закликали перебувати у безпечних місцях

О 6:22 у четвер, 8 серпня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у небо МіГ-31К, який потенційно може бути носієм гіперзвукових ракет. О 7:04 дали відбій повітряної тривоги. На цей час ракетна небезпека залишається лише для Сумської області.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — попередили у Повітряних силах України.

За даними моніторінгових каналів, МіГ злетав з аеродрому "Приволжский", що розташовано поблизу міста Астрахань. Він слідував східним курсом.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Це — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість такої ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год.

"Кинджал" здатний вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, тривогу оголошують для всіх областей України.

Як розповідав "Телеграф", після початку бойових дій у Курській області кількість зіткнень між українськими силами та російськими загарбниками на фронті суттєво знизилася. Водночас у Сумській області інтенсивність боїв зросла.