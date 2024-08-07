Занервничал из-за Курска? Путин проведет совещание Совета безопасности РФ, - СМИ

Вероятно, Путин хочет "посовещаться" с совбезом по поводу ситуации в Курской области

Появились сообщения, что президент России Владимир Путин в среду, 7 августа, проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Однако официальный Кремль пока не подтвердил этого.

О совещании Путина с членами совбеза сообщил Telegram-канал BRIEF, который сослался на собственный источник. Кроме того, по его данным, у Путина на среду запланировано на сегодня совещание с членами правительства. О совещании с членами правительства сообщает и официальный Telegram-канал Кремля. Там заявили, что основной его темой станет "развитие обрабатывающей промышленности".

С большой долей вероятности можно предположить, что Путин хочет "посовещаться" с совбезом по поводу ситуации в Курской области, где вторые сутки идут бои и гремят взрывы. Так считают и российские паблики. Ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "атака Вооруженных сил Украины на Курскую область является очередным террористическим актом, направленным против мирного населения".

При этом никакой официальной информации, кто именно действует в Курской области нет. Однако россиянам везде мерещится ВСУ. Кроме того, не представителям страны, которая наносит удары по мирным кварталам и детским больницам, упрекать кого-то в "террористическом акте".

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ Константин Машовец заявил, что ВСУ действуют в Курской области, по крайней мере, на двух тактических направлениях. Они двигаются в сторону поселка Зеленый Шлях, вдоль восточного берега реки Снагость и в сторону города Суджа, вдоль дороги Р-200, севернее реки Олешня.