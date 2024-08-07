Занервував через Курськ? Путін проведе нараду Ради безпеки РФ, — ЗМІ

Ймовірно, Путін хоче "порадитися" з радбезом щодо ситуації в Курській області

З’явилися повідомлення, що президент Росії Володимир Путін у середу, 7 серпня, проведе нараду із членами Ради безпеки РФ. Проте офіційний Кремль наразі не підтвердив цього.

Про нараду Путіна з членами радбезу повідомив Telegram-канал BRIEF, який послався на власне джерело. Крім того, за його даними, у Путіна на середу заплановано на сьогодні також нараду з урядовцями. Про нараду з урядовцями повідомляє й офіційний Telegram-канал Кремля. Там заявили, що основною його темою стане "розвиток обробної промисловості".

З великою ймовірністю можна припустити, що Путін хоче "порадитися" з радбезом з приводу ситуації в Курській області, де другу добу тривають бої та лунають вибухи. Так вважають і російські пабліки. Раніше представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що "атака Збройних сил України на Курську область є черговим терористичним актом проти мирного населення".

При цьому жодної офіційної інформації, хто саме діє у Курській області, немає. Однак росіянам скрізь вбачається ЗСУ. Крім того, не представникам країни, яка завдає ударів по мирних кварталах та дитячих лікарнях, дорікати комусь у "терористичному акті".

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ діють у Курській області принаймні на двох тактичних напрямках. Вони рухаються у бік селища Зелений Шлях, вздовж східного берега річки Снагость та у бік міста Суджа, вздовж дороги Р-200, на північ від річки Олешня.