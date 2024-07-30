Тревожные новости с Донбасса: эксперт сообщил об "элементах тактического кризиса" у ВСУ, что это значит

Враг изменил тактику

На некоторых участках фронта сложилась опасная ситуация. Она свидетельствует об отдельных элементах тактического кризиса.

Такое мнение высказал эксперт по сектору обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в комментарии для материала "Телеграфа": "Донбасс в опасности: эксперт предупредил о новой тактике РФ, угрозе окружения важного города и последствиях".

По его словам, такая картина сейчас просматривается на Торецком направлении (Донецкая область), где оккупанты сейчас используют тактику, которую они применяли для оккупации Авдеевки. Теперь, отмечает Стариков, враг воюет "не вглубь", а пытается обойти нашу группировку войск.

"Наблюдаются отдельные элементы тактического кризиса, которые пока не удается локализовать. То есть, мы не можем в отдельных элементах, на отдельных направлениях стабилизировать ситуацию. Если наши войска их сдерживают, то они сразу отходят и заходят с другой стороны. А с учетом того, что у нас может быть не хватает каких-то сил и средств, то такая тактика выглядит грамотно", — отмечает Стариков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе опровергают успехи россиян в Волчанске.