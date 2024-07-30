Тривожні новини з Донбасу: експерт повідомив про "елементи тактичної кризи" у ЗСУ, що це означає

Ворог змінив тактику

На деяких ділянках фронту склалась небезпечна ситуація. Вона свідчить про окремі елементи тактичної кризи.

Таку думку висловив експерт із сектору оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Старіков у коментарі для матеріалу "Телеграфа": "Донбас у небезпеці: експерт попередив про нову тактику РФ, загрозу оточення важливого міста і наслідки".

За його словами, така картина зараз проглядається на Торецькому напрямку (Донецька область), де окупанти зараз використовують тактику, яку вони застосовували для окупації Авдіївки. Тепер, зазначає Старіков, ворог воює "не вглиб", а намагається обійти наше угруповання військ.

"Спостерігаються окремі елементи тактичної кризи, які поки що не вдається локалізувати. Тобто ми не можемо в окремих елементах, на окремих напрямках стабілізувати ситуацію. Якщо наші війська їх стримують, то вони одразу відходять і заходять з іншого боку. А з урахуванням того, що у нас може бути не вистачає якихось сил та засобів, то така тактика виглядає грамотно", — зазначає Старіков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі спростовують успіхи росіян у Вовчанську.